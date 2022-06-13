Про це із 24 каналом поділився військовий експерт Олександр Коваленко. Він також зазначив, що з приводу інформації про те, що ленд-ліз запрацює лише восени – завжди є офіційна інформація, яка буде у відкритих джерелах, а є неофіційні дії.

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"Я вважаю, що у Вашингтоні чудово розуміють нашу ситуацію і те, що без їх зброї нам не здобути перемогу", – переконаний Коваленко.

За його словами, у США бачать, що Україна здатна перемогти Росію, тому всіх обіцянок точно дотримаються.

Олександр Коваленко застерігає, що на все свій час і ми маємо розуміти, що постачання зброї зі США до України – це складно логістично, також часом трапляються й бюрократичні перепони.

Але ленд-ліз остаточно запрацює тоді, коли до нас надійдуть перші військово-транспортні кораблі ВМС США, які ще у травні вийшли з портів США,

– каже військовий експерт.

Саме на цих кораблях розташована техніка, яку ми так чекаємо у рамках ленд-лізу, додав фахівець.

Детальніше про особливості "перекидання" зброї зі США в Україну: дивіться відео

На яку зброю чекають наші захисники на лінії вогню

Насамперед – високоточні ракети, які здатні вражати цілі на кілька сотень кілометрів. Також надзвичайно важливо отримати дрони, додаткові системи ППО/ПРО (протиповітряна та протиракетна оборона) і боєприпаси.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак додатково виділив реактивні системи залпового вогню MLRS-270. Вона буває у різних модифікаціях: найменша дальність – 32 кілометри, найбільша – 300 кілометрів. Все залежить від боєприпасів.

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Раніше керівник ОП наголошував, що зволікати з передачею зброї не можна. Вона здатна врятувати життя як українських військових, так і цивільних. Чим швидше буде зброя – тим швидше вдасться завершити війну.

Радник голови ОП зауважив, що низка європейців, особливо в навколовоєнних експертних колах, досі сумніваються щодо того, як саме воює "друга армія світу".

Він зазначив, що зараз триває переважно артилерійська, далекобійна війна. Тож коли буде досягнуто відносного паритету за кількістю стволів та пострілів, тоді усі "в прямому ефірі" зможуть оцінити, наскільки боєздатною є російська армія.