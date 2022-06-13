Конкретне число радник глави Офісу Президента опублікував у своєму твітері. Він підкреслив, що нашій державі потрібно кілька тисяч одиниць військової техніки. Це дозволить здолати Росію.

Читайте також 32 300 знищених росіян і відступ ЗСУ з центру Сєвєродонецька: основне за 110 день війни

Тисячі гаубиць та сотні РСЗВ

Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну та викинути Росію з України, нам потрібен паритет важкої зброї,

– підкреслив Подоляк.

Зокрема він наголосив, що Україна зараз потребує:

1000 гаубиць калібру 155 міліметрів;

300 РСЗВ;

500 танків;

2000 одиниць бронетехніки;

1000 дронів.

Таким є своєрідне нагадування від радника глави ОП. А присвячене воно зустрічі Контактної групи щодо України у Брюсселі, яка відбудеться 15 червня. Під час неї питання допомоги нашій державі обговорять десятки міністрів оборони з усього світу.

Зеленський обговорив питання зброї з партнерами

Президент Володимир Зеленський провів перемовини з міжнародними партнерами. Під час них глава держави закликав подвоїти зусилля, щоб Україна отримала значно більше сучасного озброєння. Також він закликав до збільшення фінансової допомоги нашої держави.

Загроза ядерного удару все ще існує

Відповідне припущення висловили у Стокгольмському інституті дослідження проблем миру (SIPRI). Його аналітики зауважили, що останнім часом у світі зростає кількість ядерної зброї. Це відбувається вперше після завершення холодної війни, коли відповідний арсенал лише скорочувався. Росте не лише кількість зброї, а й ризик того, що її застосують.

У SIPRI зауважили, що наразі ядерною зброєю володіють дев'ять держав. Мовиться про США, Росію, Китай, Францію, Велику Британію, Пакистан, Індію, Ізраїль, а також Північну Корею. Цікаво, що в Ізраїлі наявність відповідного озброєння ані підтверджують, ані спростовують.

Важливо! Наразі 90% усіх запасів ядерної зброї зберігається у двох державах світу. Це Росія та США.

Повернімось до питання озброєння України. Воно нам надзвичайно важливе, щоб ми могли не лише ефективно знищувати ворога, а й пришвидшити завершення війни.

ЗСУ вже ліквідували понад 32 тисячі окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення 32 300 російських загарбників відправили на той світ. Ця цифра, озвучена Генштабом, приблизна. А все тому, що підрахувати реальні втрати ворога просто неможливо.

Крім того, росте кількість ворожого брухту, який розкидано по території України. Зокрема: 1432 танки, 3492 бойові броньовані машини, 718 артилерійських систем, 226 РСЗВ, 97 одиниць ППО, 2460 автомобілів і автоцистерн, а також 54 одиниці спецтехніки.

А ще на оснащенні ворога стало на 213 літаків, 178 гелікоптерів, 585 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 125 крилатих ракет і 13 суден менше.

Яка зараз ситуація на фронті – оперативна інформація від Генштабу: дивіться відео