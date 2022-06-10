24 канал зібрав для вас найважливіше за 110 день протистояння. Про головні події – читайте нижче.

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05:56 Тим часом у Китаї стверджують, що не надавали Росії зброю. Мовляв, у країні не сприяли тому, щоб загарбники мали чим атакувати Україну. Про це повідомив китайський міністр оборони Вей Фенхе.

04:02 В оперативно-тактичному угрупованні "Схід" повідомили актуальну інформацію на фронті на однойменному напрямку. Там наші військові продовжують титанічно протистояти російським загарбникам. Ворог продовжує обстрілювати Бахмут і зазнає втрат. Вдалось знищити:

18 бійців країни-агресорки;

1 бойову броньовану машину;

1 важкий артилерійський гусеничний тягач високої прохідності АТ-Т;

1 міномет;

1 радянський станковий протитанковий гранатомет СПГ;

1 ворожий склад боєприпасів.

03:37 Російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський зауважив, що перемоги України неабияк налякали Францію та Німеччину. Він підкреслив, що очільники цих країн не стільки бояться Путіна та ядерного удару, скільки втрати "своїх привілейованих позицій у сьогоднішній міжнародній системі".

02:02 В ОК "Південь" поділились актуальною інформацією за минулу добу 12 червня. Російські загарбники продовжують зазнавати втрат на Півдні. Так, ворог упродовж попереднього дня втратив:

22 бійці з особового складу;

2 танки Т-62;

2 бойові машини піхоти;

3 одиниці автомобільної техніки.

Крім того, у пресслужбі розповіли, скільки російських кораблів перебувають в акваторії Чорного моря. Мовиться про:

4 ракетні кораблі;

1 підводний човен;

3 великі десантні кораблі.

У відомстві зауважили, що у напрямку України спрямовані 36 крилатих ракет типу "Калібр". Тож загроза ракетного удару з Чорного моря все ще дуже висока.

01:01 Правозахисник Марк Фейгін розповів, що очікує на Росію в разі смерті диктатора Володимира Путіна. Мовляв, щойно його не стане, на країну неодмінно очікує крах. А все тому, що він за свою багаторічну каденцію вже й так зруйнував усе, що тільки можна було.