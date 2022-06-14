Об этом 24 каналау рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что в принятом документе, который есть в свободном доступе на сайте Конгресса, четко указано о 2 фискальных годах – 2022-м и 2023-м.

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Лэнд-лиз обязательно заработает

То есть, оружие поступит Украине до октября. Пока нам оказывают помощь в рамках выделенных 40 миллиардов долларов, и частично она идет на финансирование закупки оружия, которое Украина уже получает. Первый пакет составил 700 миллионов долларов, а следующий, как объявлял глава Пентагона Ллойд Остин, будет составлять не менее 1,5 миллиарда долларов.

Программа ленд-лиза, по мнению Мусиенко, сейчас находится на этапе согласования необходимых вопросов – как запускать оборонную промышленность, в каких объемах готовы это сделать, какое финансирование нужно и как быстро это можно реализовать.

Я думаю, что это вопрос некоторого времени. Нам бы хотелось, чтобы это было как можно раньше, но ленд-лиз должен заработать обязательно,

– поделился Александр Мусиенко.

Руководитель Центра военно-правовых исследований не считает, что ленд-лиз будут блокировать или он не будет работать. Мусиенко предполагает, что сейчас все находится на стадии подготовительных процедур. Более того, некоторые события указывают на то, что уже сформированы "ростки" этой программы в поддержку Украины в войне против России.

"Президент Байден посещал в одном из штатов предприятие, производящее ракеты к Javelin. Он призвал нарастить производство, потому что есть большая потребность. И так по каждой программе", – объяснил Мусиенко.

Александр Мусиенко рассказал о ленд-лизе для Украины: смотрите видео

В каком оружии сейчас нуждается Украина

Напомним, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк обнародовал конкретный перечень военной техники и оружия, которое необходимо Украине для победы над Россией. Речь идет о тысячах единиц вооружения, а именно:

1000 гаубиц 155-го калибра,

300 реактивных систем залпового огня,

500 танков,

2000 единиц бронетехники,

1000 дронов.

В первую очередь, этот список адресован министрам обороны разных стран, которые примут участие во встрече "Рамштайн-3" 15 июня в Брюсселе. Там будут обсуждаться вопросы оборонной поддержки Украины.