Об этом в эфире общеукраинского информационного марафона заявил глава правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает 24 канал.

Важно Сейчас ленд-лиз на стадии подготовительных процедур, – военный эксперт

Он признался, что даже сам вел переговоры на этот счет. Украина изучала историю и конкретные случаи, когда ленд-лиз включал не только оружие.

Вопрос был в том, что кроме оружия мог включать ленд-лиз. Когда мы встречались с исполнительной ветвью власти США, я говорил о том, что необходимо Украине. А именно: закупать и импортировать газ, чтобы достичь уровня в 19 миллиардов,

– сказал Витренко.

По словам Витренко, Конгресс США, Госдеп и Минэнерго восприняли это положительно.

"Наши американские партнеры не сказали "нет". В отдельных случаях они говорили "мы что-то найдем". В общем, мы рассматриваем различные инструменты, с помощью которых Америка может помогать Украине с импортом газа", – добавил Витренко.

В целом Украина ведет переговоры по импорту газа и с другими странами.

Что сказали в Белом доме по ленд-лизу: главное

В Белом доме объяснили, что сейчас программа ленд-лиза для Украины не действует. Сначала нам выделяют бесплатную военную помощь, и только когда она исчерпает заявленную сумму, начнет действовать ленд-лиз.

Сейчас Украина получает помощь в безопасности – вооружение, за которое не нужно будет платить впоследствии. Такая помощь предусмотрена рядом программ и инициатив. Сюда входят USAI – Инициатива содействия безопасности в Украине, а также программа полномочий президента США.

Для их реализации Конгресс выделил 40 миллиардов долларов, более половины из которых будет направлено на вооружение Украины.