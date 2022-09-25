Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Павел Нарожный. Он отметил, что вопрос получения Украиной авиации является больше политическим.

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Когда Украина начнет получать оружие по ленд-лизу

Нарожный считает, что когда говорится о получении американского оружия в рамках ленд-лиза, то в целом это вопрос месяцев.

Потому что мы будем заказывать такие штуки как грузовики, колесная техника, бронированные, легкобронированные джипы. Но ведь они будут не со складов отгружаться,

– заметил военный эксперт.

По его словам, этот заказ будет идти производителям. Что-нибудь из него они смогут отгрузить сразу, даже в течение нескольких дней. Но в общем нужно запускать производство и пройдут недели или месяцы до того момента, как мы увидим результат.

Нарожный предположил, когда ждать первых поставок оружия по ленд-лизу и авиации: смотрите видео

Сколько Украина будет ждать авиации

Нарожный отметил, что вопрос получения авиации более политический. То есть – дадут ли нам эти самолеты вообще.

Кроме того, самолет сам по себе нам не интересен. Нам интересна полная вязка, то есть запчасти, техники, летчики, которые должны быть подготовлены, боеприпасы,

– сказал он.

Военный эксперт заметил, что говорится об огромной инфраструктуре, которой у нас нет. А ведь самолету нужно проходить профилактику, обслуживание, а в Украине этого сделать невозможно.

То есть всю инфраструктуру нужно покупать,

– подчеркнул Нарожный.

Он считает, что некоторые образцы вооружения могут приехать в Украину очень быстро. Но основную волну, когда мы почувствуем, что у нас качественно изменилась армия, это уже вопрос нескольких месяцев.

Кстати! Ленд-лиз запускался в США только один раз – во время Второй мировой войны. Подписанный 9 мая Джо Байденом закон о начале ленд-лиза открывает для украинской армии новейшее вооружение, оборудование и технологии. Как пишет Defese Express, главная идея этого закона – Украина будет получать столько помощи, сколько нужно для победы, потому что наше поражение против россии – это угроза всему цивилизованному миру.

Закон о ленд-лизе для Украины: что известно

9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе. Он открывает для украинской армии новое вооружение, оборудование и технологии.

Ленд-лиз предусматривает не только военную помощь Украине, но и любую другую помощь. Председатель правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что наша страна может попросить у США помощь по поставкам сжиженного природного газа.

В июле в Белом доме объяснили, что Украина продолжает получать бесплатную военную помощь. Как только она закончится, тогда заработает ленд-лиз.

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