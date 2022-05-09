Что сказал Байден в исторический момент
Байден подчеркнул, что этот документ оказывает важную помощь украинскому народу в борьбе за демократию. Президент США заявил, что со стороны России совершаются настоящие зверства.
Заметьте Нам больше не нужно будет постоянно выпрашивать оружие, – эксперт о ленд-лизе
Лидер Штатов заверил, что его страна поддерживает Украину. По словам Байдена, некоторые шаги затратны, но скрываться от агрессии – еще более затратно.
Реакция ОП
В Офисе Президента уже отреагировали. Андрей Ермак поблагодарил союзников Украины.
Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Спасибо нашим союзникам, вместе победим Россию,
– подчеркнул Ермак.
Байден подписывает закон о ленд-лизе для Украины: смотрите видео
Теперь президент США получит расширенные полномочия по оборонной помощи Украине. Штаты смогут поставлять оружие, транспорт и продовольствие по упрощенной процедуре.
В последний раз закон о ленд-лизе принимали еще во время Второй мировой войны. Тогда Штаты поставляли оружие в Европу и помогали странам-союзницам побороть нацистов.
Сергей Грабский – военный аналитик – сообщил, что оружие, полученное благодаря ленд-лизу, Украина сможет использовать уже летом.
Заявление Резникова
Лэнд-лиз – доказательство того, что Штаты верят в победу Украины над российскими захватчиками. Соответствующее заявление сделал Алексей Резников – министр обороны.
Фактически США хотят стать партнерами Украины в ее победе над Россией. По словам Резникова, когда во время Второй мировой войны Штаты вступили в войну против Гитлера, это изменило ход истории. Тогда Уинстон Черчилль убедил США оказать помощь. В 2022 году это сделал президент Владимир Зеленский.
Зеленский о ленд-лизе
Украинский лидер заявил, что закон о ленд-лизе поможет Украине и странам свободного мира преодолеть идейных наследников нацистов. Зеленский подчеркнул, что он благодарен Байдену и Конгрессу США за эту помощь в борьбе против российских оккупантов.
Президент назвал ленд-лиз доказательством того, что сегодня свобода умеет защищаться от тирании.
Как это было – сенат США поддержал закон о ленд-лизе для Украины: смотрите видео