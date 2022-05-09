Что сказал Байден в исторический момент

Байден подчеркнул, что этот документ оказывает важную помощь украинскому народу в борьбе за демократию. Президент США заявил, что со стороны России совершаются настоящие зверства.

Заметьте Нам больше не нужно будет постоянно выпрашивать оружие, – эксперт о ленд-лизе

Лидер Штатов заверил, что его страна поддерживает Украину. По словам Байдена, некоторые шаги затратны, но скрываться от агрессии – еще более затратно.

Реакция ОП

В Офисе Президента уже отреагировали. Андрей Ермак поблагодарил союзников Украины.

Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Спасибо нашим союзникам, вместе победим Россию,

– подчеркнул Ермак.

Байден подписывает закон о ленд-лизе для Украины: смотрите видео

Теперь президент США получит расширенные полномочия по оборонной помощи Украине. Штаты смогут поставлять оружие, транспорт и продовольствие по упрощенной процедуре.

В последний раз закон о ленд-лизе принимали еще во время Второй мировой войны. Тогда Штаты поставляли оружие в Европу и помогали странам-союзницам побороть нацистов.

Сергей Грабский – военный аналитик – сообщил, что оружие, полученное благодаря ленд-лизу, Украина сможет использовать уже летом.

Заметьте! Палата представителей США проголосовала за ленд-лиз для Украины с разгромным результатом. "За" – 417 голосов. "Против" – всего 10. В Госспецсвязи после голосования подчеркнули: соответствующее решение Штатов четко указывает, кто в этой войне является добром, а кто – злом.

Заявление Резникова

Лэнд-лиз – доказательство того, что Штаты верят в победу Украины над российскими захватчиками. Соответствующее заявление сделал Алексей Резников – министр обороны.

Фактически США хотят стать партнерами Украины в ее победе над Россией. По словам Резникова, когда во время Второй мировой войны Штаты вступили в войну против Гитлера, это изменило ход истории. Тогда Уинстон Черчилль убедил США оказать помощь. В 2022 году это сделал президент Владимир Зеленский.

Зеленский о ленд-лизе

Украинский лидер заявил, что закон о ленд-лизе поможет Украине и странам свободного мира преодолеть идейных наследников нацистов. Зеленский подчеркнул, что он благодарен Байдену и Конгрессу США за эту помощь в борьбе против российских оккупантов.

Президент назвал ленд-лиз доказательством того, что сегодня свобода умеет защищаться от тирании.

Заметьте! Посол Андрей Мельник призвал Германию вслед за Штатами принять закон о ленд-лизе. Он отметил, что украинская армия нуждается в: 88 танках "Леопард", 100 БМП "Мардер" и самоходных гаубицах.

Как это было – сенат США поддержал закон о ленд-лизе для Украины: смотрите видео