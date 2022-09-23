В стране даже был конфликт между властями и компаниями военной промышленности. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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В Германии сожалеют, что не могут поставлять оружие Украине

Последние настаивали на том, чтобы им разрешили продавать оружие Украине, однако немецкий канцлер Олаф Шольц отказал. Больше всего иметь возможность поставлять вооружение нашему государству хотели концерны, производящие самоходные гаубицы и танки. Так, они уже сожалеют, что не могут предоставлять Украине свою технику.

Это прагматики, считающие каждую копейку и знающие, что такое война. Война – это толчок для экономики,

– заметил военный эксперт.

Как ленд-лиз повлияет на уровень жизни в США

Жданов объяснил, что война всегда толчок для развития экономики страны и кто-то знает, как этим пользоваться. К примеру, Соединенные Штаты, которые, по мнению Жданова, станут бенефициаром этой войны.

Они (США – 24 канал) сейчас запускают и раскручивают мир военно-промышленный комплекс и с его запуском начнут производить внутренний валовый продукт, а он будет "съедать" инфляцию,

– отметил военный эксперт.

ВВП будет наполнять деньги покупательной способностью и, соответственно, будет расти уровень жизни в США. Кроме того, это позволит создать новые рабочие места.

Жданов объяснил, как производство оружия улучшает экономику: смотрите видео

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