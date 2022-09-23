У країні навіть був конфлікт між владою та компаніями військової промисловості. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.
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У Німеччині шкодують, що не можуть постачати зброю Україні
Останні наполягали, щоб їм дозволили продавати зброю Україні, проте німецький канцлер Олаф Шольц відмовив. Найбільше ж мати можливість постачати озброєння нашій державі хотіли концерни, які виготовляють самохідні гаубиці й танки. Так, вони вже шкодують, що не можуть надавати Україні свою техніку.
Це прагматики, які рахують кожну копійку і знають, що таке війна. Війна – це поштовх для економіки,
– зауважив військовий експерт.
Як ленд-ліз вплине на рівень життя в США
Жданов пояснив, що війна завжди є поштовхом для розвитку економіки країни й хтось знає, як цим користуватися. Наприклад, Сполучені Штати, які, на думку Жданова, стануть бенефіціаром цієї війни.
Вони (США – 24 канал) зараз запускають та розкручують світ військово-промисловий комплекс і з його запуском вони почнуть виробляти внутрішній валовий продукт, а він буде "з'їдати" інфляцію,
– зазначив військовий експерт.
ВВП буде наповнювати гроші купівельною спроможністю і, відповідно, буде зростати рівень життя в США. Крім того, це дозволить створити нові робочі місця.
Жданов пояснив, як виробництво зброї покращує економіку: дивіться відео
Актуальне про допомогу США Україні
- Від початку повномасштабного вторгнення Сполучені Штати Америки передали Україні багато озброєння. Група членів Конгресу ініціювала надання нашій державі сучасних видів техніки, зокрема безпілотників MQ-1C Gray Eagle або MQ-9A Reaper.
- Крім того, спеціально для ЗСУ у Сполучених Штатах виготовлятимуть ударні безпілотники, а саме – дрони-камікадзе Switchblade 600. Пентагон вже уклав контракт на понад 2 мільйонів доларів.
- 16 вересня у США оголосили про додаткову допомогу нашій державі вартістю до 600 мільйонів доларів. Вона направлена для задоволення критичних потреб у сфері безпеки та оборони. Загалом Сполучені Штати виділили близько 15,8 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні з початку роботи адміністрації Джо Байдена.