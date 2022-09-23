У країні навіть був конфлікт між владою та компаніями військової промисловості. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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У Німеччині шкодують, що не можуть постачати зброю Україні

Останні наполягали, щоб їм дозволили продавати зброю Україні, проте німецький канцлер Олаф Шольц відмовив. Найбільше ж мати можливість постачати озброєння нашій державі хотіли концерни, які виготовляють самохідні гаубиці й танки. Так, вони вже шкодують, що не можуть надавати Україні свою техніку.

Це прагматики, які рахують кожну копійку і знають, що таке війна. Війна – це поштовх для економіки,

– зауважив військовий експерт.

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Жданов пояснив, що війна завжди є поштовхом для розвитку економіки країни й хтось знає, як цим користуватися. Наприклад, Сполучені Штати, які, на думку Жданова, стануть бенефіціаром цієї війни.

Вони (США – 24 канал) зараз запускають та розкручують світ військово-промисловий комплекс і з його запуском вони почнуть виробляти внутрішній валовий продукт, а він буде "з'їдати" інфляцію,

– зазначив військовий експерт.

ВВП буде наповнювати гроші купівельною спроможністю і, відповідно, буде зростати рівень життя в США. Крім того, це дозволить створити нові робочі місця.

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