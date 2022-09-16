Про це повідомили у Міністерстві оборони США. Щоб задовольнити нові потреби України на полі бою, Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати нашій країні ключові засоби.

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Що входить до нового пакету військової допомоги

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

36 000 105-міліметрових артилерійських снарядів;

1000 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

4 протиартилерійські радари;

4 вантажівки та вісім причепів для перевезення важкої техніки;

Система протидії безпілотним літальним системам;

обладнання для розмінування;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

Підривні боєприпаси та обладнання;

Стрілецька зброя та боєприпаси;

Прилади нічного бачення, спорядження для холодної погоди та інше польове обладнання.

У Міноборони зазначили, що загалом США виділили близько 15,8 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні з початку роботи адміністрації Джо Байдена.

Допомога Україні від США: останні новини

Нещодавно президент США Джо Байден схвалив новий пакет допомоги США Україні. Його розмір становить близько 675 мільйонів доларів.

До Києва 8 вересня приїжджав держсекретар США Ентоні Блінкен. Він заявив, що США вирішили виділити Україні та 18 її європейським сусідам 2 мільярди доларів.

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував американському народу за новий пакет безпекової допомоги на 675 мільйонів доларів.

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