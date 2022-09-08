Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін сьогодні, 8 вересня. В Офісі Президента вже відреагували на нову підтримку Сполучених Штатів.

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Новий пакет допомоги США Україні

За словами Остіна, нещодавно Сполучені Штати виділили ще 6,3 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні. А вчора (7 вересня – 24 канал) Байден схвалив черговий транш допомоги США Україні в розмірі до 675 мільйонів доларів.

Як відреагували в ОП

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак подякував Сполученим Штатам за нову допомогу.

США виділять Україні новий пакет "військової допомоги" на 675 мільйоні доларів, повідомляє Пентагон. Дякуємо союзникам,

– написав у своєму телеграм-каналі Єрмак.

Байден проведе перемовини з лідерами щодо України

Президент США Джо Байден проведе нараду з союзниками щодо подальших кроків на підтримку України. Зустріч відбудеться у відеоформаті.

Нарада запланована на сьогодні, 8 вересня. Таким чином Байден прагне зберегти єдність у підтримці України.

Американський лідер проведе зустріч з кількома учасниками, включаючи лідерів G7, НАТО і Європейського Союзу.

За словами одного з джерел, Байден відроджує відеоформат зустрічі, який використовувався в перші місяці війни.

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