Нарада запланована на сьогодні, 8 вересня. Таким чином Байден прагне зберегти єдність у підтримці України.

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Байден проведе перемовини з лідерами

Американський лідер проведе зустріч з кількома учасниками, включаючи лідерів G7, НАТО і Європейського Союзу.

За словами одного з джерел, Байден відроджує відеоформат зустрічі, який використовувався в перші місяці війни.

Байден попросить виділити Україні майже 12 мільярдів екстреної допомоги

Директорка Офісу менеджменту та бюджету Білого дому Шаланда Янг розповіла, що президент США має намір запросити екстрене фінансування в розмірі 11,7 мільярда доларів. Кошти спрямують на надання військової та фінансової допомоги для підтримки України.

Орім того, запит Байдена на екстрене фінансування включатиме 2 мільярди доларів для усунення наслідків вторгнення росії в Україну, яке вплинуло на поставки енергоносіїв до США.

Ще 22,4 мільярда доларів планують виділити на боротьбу з COVID-19 напередодні потенційного сплеску захворюваності восени.

Посадовиця уточнила, що запит на 11,7 мільярда доларів стосується саме додаткової допомоги, яка запланована на наступний фінансовий рік. Гроші необхідні терміново, адже залишків прийнятого у травні пакета на 40 мільярдів доларів вистачить лише до кінця вересня.

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