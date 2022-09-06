Свою позицію американський лідер висловив журналістам. Про це повідомляють іноземні ЗМІ.

До теми Що зробить росія після рішення США щодо держави-спонсора тероризму: прогноз Чалого

Байден не визнає росію спонсором тероризму

На питання ЗМІ, чи росія має бути визнана державою-спонсоркою тероризму, Байден відповів: "Ні". Про це він сказав у Білому домі.

До речі, оголошення росії державою-спонсоркою тероризму змусить уряд США обмежувати іноземну допомогу, скоротити експорт та продаж оборонних товарів, встановлювати контроль над експортом товарів подвійного призначення.

На якій стадії процес визнання росії спонсором тероризму зі сторони США

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба розповів, на якій стадії визнання цього факту у США. Під час телемарафону міністр підкреслив, що над питанням визнання росії країною-спонсором тероризму активно працюють. Але ще потрібен певний час.

Дмитро Кулеба наголосив на тому, що вперше питання визнання росії спонсором тероризму він підняв на початку війни. Про нього очільник МЗС поспілкувався з державним секретарем США. Крім того, переконує міністр, цю тему послідовно, а також надзвичайно принципово просувають як глава ОП Андрій Єрмак, так і президент України Володимир Зеленський.

Він додав, що Україна надає міжнародним партнерам усю необхідну інформацію, факти, а також аргументи. Очільники відомств роблять все можливе для того, щоб пришвидшити визнання цього факту. Також до боротьби вже долучився Конгрес США.

"На жаль, це рішення ще не ухвалене, але (воно перебуває – 24 канал) на просунутій стадії. Рухається у цей бік Державний департамент", – додав Кулеба.

Очільник МЗС зауважив, що розуміє ситуацію в адміністрації Байдена. Він зазначив, що її представникам потрібно провести додаткові дискусії. І лише після цього можна буде ухвалювати рішення щодо визнання сприяння тероризму росією.

Водночас він підкреслив, що таке рішення було б найбільш природною, а також легітимною реакцією Сполучених Штатів на ті звірства, які росія чинить в Україні.

Варто переглянути – Байден може дати наказ ліквідувати путіна: дивіться відео