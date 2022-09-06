Свою позицию американский лидер выразил журналистам. Об этом сообщают иностранные СМИ.

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Байден не признает россию спонсором терроризма

На вопрос СМИ, должна ли россия быть признана государством-спонсором терроризма, Байден ответил: "Нет". Об этом он сказал в Белом доме.

Кстати, объявление россии государством-спонсором терроризма заставит правительство США ограничивать иностранную помощь, сократить экспорт и продажу оборонных товаров, устанавливать контроль над экспортом товаров двойного назначения.

На какой стадии процесс признания россии спонсором терроризма со стороны США

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, на какой стадии признания этого факта в США. Во время телемарафона Министр подчеркнул, что над вопросом признания россии страной-спонсором терроризма активно работают. Но еще нужно определенное время.

Дмитрий Кулеба отметил, что впервые вопрос признания россии спонсором терроризма он поднял в начале войны. О нем глава МИД пообщался с государственным секретарем США. Кроме того, убеждает министр, эту тему последовательно, а также очень принципиально продвигают как глава ОП Андрей Ермак, так и президент Украины Владимир Зеленский.

Он добавил, что Украина предоставляет международным партнерам всю необходимую информацию, факты и аргументы. Руководители ведомств делают все возможное для того, чтобы ускорить признание этого факта. Также к борьбе присоединился Конгресс США.

"К сожалению, это решение еще не принято, но (оно находится – 24 канал) на продвинутой стадии. Движется в этом направлении Государственный департамент", – добавил Кулеба.

Глава МИД отметил, что понимает ситуацию в администрации Байдена. Он отметил, что ее представителям следует провести дополнительные дискуссии. И только после этого можно будет принимать решение относительно признании содействия терроризму россией.

В то же время он подчеркнул, что такое решение было бы наиболее естественной, а также легитимной реакцией Соединенных Штатов на зверства, которые россия делает в Украине.

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