Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин сегодня, 8 сентября. В Офисе Президента уже отреагировали на это.

К теме Байден попросит Конгресс выделить Украине почти 12 миллиардов экстренной помощи

Новый пакет помощи США

По словам Остина, недавно Соединенные Штаты выделили еще 6,3 миллиарда долларов на помощь безопасности Украины. А вчера (7 сентября – 24 канал) Байден одобрил очередной транш помощи США Украине в размере до 675 миллионов долларов.

Как отреагировали в ОП

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак поблагодарил Соединенные Штаты за новую помощь.

США выделят Украине новый пакет "военной помощи" на 675 миллионов долларов, сообщает Пентагон. Спасибо союзникам,

– написал в своем телеграмм-канале Ермак.

Байден проведет переговоры с лидерами относительно Украины

Президент США Джо Байден проведет совещание с союзниками по дальнейшим шагам в поддержку Украины. Встреча пройдет в видеоформате.

Совещание намечено на сегодня, 8 сентября. Таким образом, Байден стремится сохранить единство в поддержке Украины.

Американский лидер проведет встречу с несколькими участниками, включая лидеров G7, НАТО и Европейского Союза.

По словам одного из источников, Байден возрождает видеоформат встречи, использовавшийся в первые месяцы войны.