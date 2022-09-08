Глава Міноборони повідомив, що день "Рамштайну-5" у нього розпочався із зустрічі з "великими друзями України" – головою Пентагону Ллойдом Остіном III та генералом Марком Міллі. Також Резніков зустрівся з британським колегою.

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Новий пакет безпекової допомоги

Остін під час виступу на зустрічі у форматі Рамштайн у Німеччині заявив, що Україна отримає фінансову підтримку.

Перші хороші новини від Рамштайн-5! Інший транш допомоги від США у сфері безпеки для України (675 мільйонів доларів) включатиме гаубиці, артилерійські боєприпаси, Humvee, броньовані машини швидкої допомоги, протитанкові системи тощо,

– зауважив Резніков.

Нагадаємо, що п'яте засідання контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн проходить 8 вересня у Німеччині.

Що відомо про формат "Рамштайн"

Перша зустріч у форматі "Рамштайн", на якій світові партнери України обговорюють підтримку нашої держави у війні з росією, відбулася 26 квітня у Німеччині на військовій базі США "Рамштайн". До зустрічі долучилися 40 країн. На ній вирішили надати Україні обладнання для самооборони на загальну суму понад 5 мільярдів доларів.

Вдруге зустріч проходила 23 травня і до неї приєдналися представники ще 4 країн світу.

Третя зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі й об'єднала міністрів оборони понад 55 країн. Україна отримала військову допомогу від США, Польщі, Словаччини, Нідерландів, Канади та Німеччини.

Вчетверте Україна зустрілася із союзниками у форматі "Рамштайн" 20 липня. Тоді глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, що Сполучені Штати Америки передадуть Україні ще чотири високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.

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