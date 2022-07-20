Про те, що Україні нададуть додаткові HIMARS, повідомив очільник Міноборони США Ллойд Остін на початку зустрічі міністрів оборони у форматі "Рамштайн-4", яка відбулась 20 липня.

До теми Угорщина таки не дозволятиме транзит зброї в Україну й знову скандально виправдалася

США хочуть дати Україні змогу вражати ворога на більшій дистанції

Ллойд Остін заявив, що США хочуть покращити можливості України вражати на більші дистанції. Штати й надалі надаватимуть Україні боєприпаси для системи HIMARS та далекобійної артилерії. При цьому Остін поки що не уточнив, чи дадуть нам боєприпаси для HIMARS найбільшої дальності.

США віддані тому, щоби покращити можливості України вражати на більші дистанції. США також віддані тому, щоб і надалі надавати боєприпаси для систем HIMARS та далекобійної артилерії. Наступного тижня ми випустимо новий пакет військової допомоги Україні. Він включатиме боєприпаси та озброєння для України. Також він включатиме 4 системи HIMARS,

– сказав міністр оборони США.

Зауважимо, що напередодні Білий дім вже анонсував цей пакет військової допомоги для України. Проте кількість HIMARS, які нам нададуть, була невідомою.

Тим часом керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вже загадково натякнув, що 4 новенькі HIMARS від США – "це далеко все".

HIMARS M142 Це потужна та високомобільна РСЗВ з можливістю "стріляй-і-біжи", призначена для стрільби керованими та некерованими ракетами. Одна HIMARS може нести 6 ракет для залпового вогню або 1 балістичну. HIMARS має в арсеналі керовані високоточні ракети GMLRS з дальністю ураження до 80 км, а також ракети MGM-140 ATACMS – до 300 км.



Хоч поки що Україні надали ракети лише з 80-км зоною ураження, HIMARS вже чудово зарекомендували себе на фронті, наводячи жах на ворога – вони чудово б'ють у тил окупантів, знищуючи їхні склади та бази.

Кулеба натякав на те, що на "Рамштайн-4" оголосять про нову зброю для України

19 липня Дмитро Кулеба повідомив, що під час "Рамштайн-4" будуть нові оголошення щодо постачань зброї й зауважив, що не лише від США. Тож можна припустити, що нас очікують ще деякі сюрпризи у постачанні озброєння.

До теми – США та союзники навчатимуть українських пілотів: дивіться відео