В ефірі єдиного телемарафону Дмитро Кулеба повідомив, що під час "Рамштайн-4" будуть нові оголошення щодо постачань зброї – не лише від США.

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Також, за його словами, до формату можуть приєднатися додаткові держави.

Кулеба натякнув на нове постачання озброєння

Очільник МЗС наголосив, що головне, що буде на цій зустрічі – оголошення про нову зброю. Також він задоволений, що буде нагода проговорити з усіма літерами поточні питання, які виникають у зв'язку з логістикою або прийняттям рішень щодо тих чи інших постачань.

Це дуже гарний і ефективний робочий формат і буде корисним,

– сказав міністр.

Коментувати постачання зброї детальніше Кулеба відмовився. Він пообіцяв, що ми все дізнаємось завтра.

Нагадаємо, секретар РНБО висловив сподівання, що на новій зустрічі "Рамштайн" партнери нашої держави погодяться на збільшення постачання зброї, щоб на фронті був не паритет, а перевага України.

Як проходитиме зустріч

Раніше у пресслужбі Пентагону розповіли, що четверта зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 20 липня в онлайн-форматі.

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