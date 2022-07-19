Про це секретар РНБО заявив в етері загальнонаціонального телемарафону, повідомляє 24 канал. Данілов підкреслив, що змінити ситуацію на фронті вдалося завдяки достатній кількості зброї від іноземних партнерів.

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Потрібно нарощувати постачання зброї

Олексій Данілов зазначив, що завдяки потужній підтримці партнерів, на фронті вдалося здобути паритет, тобто буквально урівноважити сили з ворогом. Однак, за словами секретаря РНБО, цього недостатньо. Тому він наголосив на важливості не лише продовжувати постачання озброєння, але й нарощування його кількості.

Зараз ситуація зовсім інша, ніж місяць тому. Завдяки тому, що ми отримуємо достатню кількість зброї від наших партнерів ми встановили певний паритет на певних позиціях. Чи достатньо цього на сьогоднішній день? На превеликий жаль, я можу сказати, що хотілось би більше,

– наголосив Данілов.

Також секретар РНБО висловив сподівання, що на новій зустрічі "Рамштайн" партнери нашої держави погодяться на збільшення постачання зброї, щоб на фронті був не паритет, а перевага України.

Данілов відзначив, що міжнародні партнери зараз частково задовільняють потреби України в озброєнні, однак постачання повинне тривати. Зараз, як зазначив секретар РНБО, робота з постачання зброї триває 24 години на добу.

Якщо б така сучасна зброя була у нас на початку війни, мабуть, ми б могли набагато швидше це все закінчити. Але нам не вірили і почали давати зброю в другій половині березня,

– наголосив Данілов.

Зустріч "Рамштайн-4": головне

11 липня міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову із американським колегою Ллойдом Остіном. Однією з тем переговорів стала саме наступна зустріч міністрів оборони "Рамштайн".

У пресслужбі Пентагону повідомили, що четверта зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" має відбутись онлайн 20 липня.

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