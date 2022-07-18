Українські військові накривали ворога вогнем з гранатометів

росія знищила мости із Сєвєродонецька, тому виїхати з міста тепер можна тільки на окуповану територію. Українським силам при відході довелося перетинати річку Сіверський Донець.

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Наші захисники облаштували переправи та на човнах перепливали через Сіверський Донець. Також військові винесли усі речі, зброю та бойові комплекти.

Генштаб ЗСУ 25 червня офіційно підтвердив відведення підрозділів ЗСУ із Сєвєродонецька. Бійці розповіли, що вдень дізналися, що будуть відступати. Після цього було визначено, які підрозділи за якими будуть переміщатися та займатимуть наступні рубежі оборони.

Близько 22 години українські бійці отримали наказ про відхід на перший рубіж, після чого наші сили зробили розрив з противником, оскільки все ще велися бойові дії.

Наші захисники пересувалися вночі невеликими групами з допомогою приладів нічного бачення і планшетів.

Українські військові пояснили, що якби вони не зробили розрив з противником, то окупанти почали б обстрілювати наших воїнів артилерією і йти за ними.

Коли українські сили ще мали контакт з росіянами, то зуміли знищити півтора взводу ворога. Наші захисники накривали загарбників щільним вогнем, прикриваючись пострілами з гранатометів, кулеметів та автоматів.

До уваги. Взвод складається з 15 – 45 осіб.

росія захопила Сєвєродонецьк

російське військово-політичне керівництво поставило завдання захопити Луганську та Донецьку області. Окупанти хотіли встановити контроль над Сєвєродонецьком у перші дні літа, однак через спротив ЗСУ переносили дату окупації.

Ворожі війська прорвалися до Сєвєродонецька наприкінці травня, після чого в місті велися запеклі вуличні бої. Окупанти знищили місто, використовуючи тактику випаленої землі.

Услід за Сєвєродонецьком українські сили відступили із Лисичанська: ворог намагався оточити наших захисників.

росіяни майже повністю захопили Луганську область. Однак ЗСУ продовжують тримати оборону. Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що Україна контролює невелику ділянку на Луганщині, де гинуть російські окупанти.

У боях за Лисичанськ та Сєвєродонецьк росія втратила щонайменше 7 000 солдатів.

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