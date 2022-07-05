Про це в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE" розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. За його словами, лінія фронту наразі пролягає від Білогорівки до Калинова.

До теми Лисичанськ та Сєвєродонецьк стали пірровою перемогою для Росії, – військовий експерт

Окупаційні війська втратили 7 тисяч військових у боях за Лисичанськ та Сєвєродонецьк

Арестович зауважив, що загарбники поки не вийшли на кордон Луганської області, попри бравурні заяви міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

"Вони, як завжди, брешуть. Там ще залишається сіра зона. Тобто формально Луганська область не їхня", – наголосив радник голови ОП.

За його словами, зрозуміло, що обидві сторони приписують собі успіхи. Однак якщо тверезо подивитися на ситуацію то усі виконали свої задачі – росіяни майже вийшли на кордони Луганщини, а ЗСУ:

завдали їм поразки,

затримали час на прибуття західної допомоги,

стягнули приблизно 60% окупаційних військ, які перебувають на території України, у цей район,

створили собі умови, за яких можна проводити одночасний контрнаступ під Вугледаром, а також на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Тобто ще місяць тому вони наступали на 5 напрямках, а ми – на одному (контрнаступ на Харківському). Тепер вони – на трьох, і ми – на трьох. Це сумна перспектива. Погляньмо, чим вони за неї заплатили. Втрати там страшні,

– зауважив Арестович.

Радник голови ОП додав, що у боях за Сєвєродонецьк та Лисичанськ полягли 3 бригади та 2 – 3 танкові батальйони росіян.

"Бригада – це 2,5 тисячі людей. Тисяч 7, напевно, (полягли – 24 канал) не менше. Може, й більше", – зазначив Арестович.

За його словами, ЗСУ перевіряють втрати загарбників способами, які не доносять загалу, – українська розвідка працює.

Загалом відбулися 4 ротації загарбників, а в деяких місцях – 5. В їхній основі, за словами Арестовича, лежить просідання боєздатності до 70% від початкової. Мовиться як про незворотні, так і про зворотні, санітарні втрати тощо.

Арестович підсумував, що лише за 4 липня українські захисники знищили 4 великі ворожі склади, зокрема у Торезі, Сніжному, Хрустальному та на Херсонському напрямку.

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