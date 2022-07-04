Військовий експерт Олег Жданов підтримує таке рішення Генерального штабу ЗСУ. Про це він заявив в ефірі 24 каналу. Він зазначив, що це було необхідно, аби українські захисники уникнули оточення.

Важливо На Зміїному встановили прапор України: військова операція завершена

Він зазначив, що за всі 5 місяців війни не відбулося жодного розгрому наших військ. За це треба віддати належне Генеральному штабу.

Ми відійшли на інший рубіж оборони, який за цей час був підготовлений. Тепер російським військам треба все починати спочатку,

– повідомив Олег Жданов.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що тепер потрібно дати відпочити підрозділам, які нібито "звільняли" так звану "ЛНР".

Олег Жданов прокоментував заяву Путіна. "Це означає, що і Лисичанськ, і Сєвєродонецьк стали для них пірровою перемогою", – пояснив військовий експерт.

Ми виконали своє завдання – вимотали російська війська до такого рівня, що вони сьогодні фактично не здатні продовжувати бойові дії без переформування й переформування,

– оголосив Жданов.

Він додав, що саме це було головним завданням в тих умовах, які склалися навколо Сєвєродонецька й Лисичанська.

Важливо! Окупанти радіють рано, адже бої на Луганщині ще тривають. Попри те, що ЗСУ вийшли з Лисичанська, наші воїни продовжують давати відсіч ворогу в районі Білогорівки та Новокостянтинівки, тому про повне захоплення Луганщини ще мова не йде.

Дивіться відео: військовий експерт про Лисичанськ і Сєвєродонецьк