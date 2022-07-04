Военный эксперт Олег Жданов поддерживает решение Генерального штаба ВСУ. Об этом он заявил в эфире 24 канала. Он отметил, что это было необходимо, чтобы украинские защитники избежали окружения.

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Он отметил, что за все 5 месяцев войны не произошло ни одного разгрома наших войск. За это нужно отдать должное Генеральному штабу.

Мы отошли на другой рубеж обороны, подготовленный за это время. Теперь российским войскам нужно все начинать сначала,

– сообщил Олег Жданов.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что теперь нужно дать отдохнуть подразделениям, якобы "освобождающим" так называемую ЛНР.

Олег Жданов прокомментировал заявление Путина. "Это означает, что и Лисичанск и Северодонецк стали для них пирровой победой", – объяснил военный эксперт.

Мы выполнили свою задачу – вымотали российские войска до такого уровня, что они сегодня фактически не способны продолжать боевые действия без переформирования и переформирования.

– объявил Жданов.

Он добавил, что именно было главной задачей в тех условиях, которые сложились вокруг Северодонецка и Лисичанска.

Важно! Оккупанты радуются рано, ведь бои в Луганской области еще продолжаются. Несмотря на то, что ВСУ вышли из Лисичанска, наши воины продолжают давать отпор врагу в районе Белогоровки и Новоконстантиновки, поэтому о полном захвате Луганщины речь еще не идет.

Смотрите видео: военный эксперт о Лисичанске и Северодонецке