Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга на Media Centre Ukraine. Военная операция по освобождению Змеиного официально завершена.

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Новости ждали все

Наталья Гуменюк отметила, что этой новости ждали все – остров Змеиный официально освобожден от российских оккупантов. Туда вернулся украинский флаг.

Меня часто обвиняют, что я жадная на хорошие новости, поэтому я должна провозгласить, что флаг Украины на острове Змеиный установлен. Военная операция завершена,

– сообщила Гуменюк.

Начальница координационного штаба подчеркнула, что остров Змеиный и поселок Белый, на нем расположенный, официально вернулись под юрисдикцию Украины.

Освобождение Змеиного: главное

Российские оккупанты захватили украинский остров в первый день полномасштабной войны 24 февраля. В июне наши воины нанесли несколько мощных ударов по позициям оккупантов на острове.

30 июня в оперативном командовании "Юг" сообщили, что после очередных мощных ударов российские оккупанты сбежали с острова.

Бегство с острова подтвердили и в России, однако там не признали свое поражение и победу ВСУ назвали "жестом доброй воли", чтобы якобы продемонстрировать, что Россия "не препятствует экспорту зерна из Украины".

За время проведения военной операции, в ходе которой вызволили остров Змеиный, российские оккупанты потеряли:

4 зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1",

2 зенитно-ракетных комплекса "Тор",

реактивную систему залпового огня "Град",

радиолокационные установки.

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