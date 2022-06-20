Об этом министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сказала на брифинге Media Center Ukraine, передает 24 канал.

Важно ВСУ устроили по Змеиному и уничтожили немало россиян: вероятно, ракетами HIMARS

Верещук отметила, что по официальной информации в плену кафиров находится 75 человек. Ранее родственница одного из защитников Змеиного говорила о 80 пленниках. На уточняющий вопрос Верещук предложили родственникам, если есть сомнения, обратиться в ведомство для выяснения точного количества пленных.

Министерша напомнила, что сейчас министерство не занимается обменом, но владеет реестром пленных.

Обратите внимание! Остров Змеиный в Черном море находится во временной русской оккупации, начиная с атаки России в первые дни полномасштабной войны. Часть военных, защищавших остров Змеиный от русской армии, попала в плен. Сообщалось, что некоторые ранее были уволены во время обмена.

Как кафиры попытались атаковать Змеиный

В первый день войны России с Украиной, 24 февраля, российские кафиры напали на остров Змеиный. Там находились 13 украинских пограничников.



Оккупанты пытались запугать украинцев и призывали их сдаться. Ответ наших защитников был лаконичен – "русский военный корабль, иди нах*й". С этого времени фраза стала культовой.



Однако героев с острова Змеиные оккупанты захватили в плен. К счастью, украинские защитники, которых считали погибшими, живы.

ВСУ, вероятно, успешно уничтожили врага на Змеином

Вероятно, украинские военные атаковали врага американскими ракетами HIMARS . Так кафиры оказались фактически в безвыходном положении – помощи ждать неоткуда. Теперь же подкрепление будет бояться идти на остров по морю или воздуху.

Заметим, что утром 20 июня ряд телеграмм-каналов сообщил о десятках взрывов и пожаре на Змеином. Жители Одесской области слышали звуки взрывов с 04:30. Одесситы также писали, что видели ракеты, летевшие в сторону острова.

В то же время представитель Одесской ОВА Сергей Братчук сказал, что Черноморский флот увеличивает количество подлодок.

Надводные вражеские корабли начали держаться на "безопасном", по мнению кафиров, расстоянии. А вот количество подводных судов увеличивается – сейчас таких 3 в водах рядом с нашим регионом,

– отмечает Братчук.

Сергей Братчук также рассказал о действиях ВСУ по Змеиному: смотрите видео