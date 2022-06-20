Про це міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук сказала на брифінгу Media Center Ukraine, передає 24 канал.

Важливо ЗСУ вгатили по Зміїному і знищили чимало росіян: ймовірно, ракетами HIMARS

Верещук зазначила, що за офіційною інформацією у полоні окупантів перебуває 75 осіб. Раніше родичка одного із захисників Зміїного говорила про 80 полонених. На уточнювальне запитання Верещук запропонували родичам, якщо є сумніви, звернутися у відомство для з'ясування точної кількості полонених.

Міністерка нагадала, що нині міністерство не займається обміном, але володіє реєстром полонених.

Зверніть увагу! Острів Зміїний у Чорному морі перебуває під тимчасовою російською окупацією, починаючи з атаки Росії у перші дні повномасштабної війни. Частина військових, які захищали острів Зміїний від російської армії, потрапила полон. Повідомлялося, що декого раніше було звільнено під час обміну.

Як окупанти спробували атакувати Зміїний

У перший день війни Росії з Україною, 24 лютого, російські окупанти напали на острів Зміїний. Там перебувало 13 українських прикордонників.



Окупанти намагалися залякати українців та закликали їх здатися. Відповідь наших захисників була лаконічною – "російський воєнний корабель, іди нах*й". Відтоді фраза стала культовою.



Однак героїв з острова Зміїний окупанти захопили у полон. На щастя, українські захисники, яких вважали загиблими, – живі.

ЗСУ, ймовірно, успішно знищили ворога на Зміїному

Ймовірно, українські військові атакували ворога американськими ракетами HIMARS. Так окупанти опинилися фактично у безвихідному становищі – допомоги чекати нема звідки. Адже тепер підкріплення боятиметься йти на острів морем чи повітрям.

Зауважимо, що зранку 20 червня низка телеграм-каналів повідомила про десятки вибухів та пожежу на Зміїному. Мешканці Одеської області чули звуки вибухів від 04:30. Одесити також писали, що бачили ракети, які летіли у сторону острова.

Водночас речник Одеської ОВА Сергій Братчук сказав, що Чорноморський флот збільшує кількість підводних човнів.

Надводні ворожі кораблі почали триматися на "безпечній", на думку окупантів, відстані. А от кількість підводних суден збільшується – наразі таких є 3 у водах поруч із нашим регіоном,

– зазначає Братчук.

Сергій Братчук також розповів про дії ЗСУ щодо Зміїного: дивіться відео