Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА сергій Братчук. Він також зазначив, що мовиться про збільшення кількості підводних човнів, розуміємо, що це реакція на стримувальні заходи з боку наших військово-морських сил.

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Надводні ворожі кораблі почали триматися на "безпечній", на думку окупантів, відстані. А от кількість підводних суден збільшується – на разі, таких є три у водах поруч із нашим регіоном,

– зазначає Братчук.

За словами речника Одеської ОВА, саме ці підводні човни зараз становлять небезпеку Одесі та Одещині, а також іншим областям України.

Що відомо про ракетні атаки на Одесу та область

Вранці, 20 червня, російські війська вже обстрілювали Одеську обасть ракетами "Онікс" з окупованого Криму. Одразу дві ракети вдалось збити Повітряним силам ЗСУ над регіоном. Вночі ворог цілив по Білгород-Дністровському району, а вранці – по самій Одесі.

Також ракетами "Онікс" ворог цілив по Одещині напередодні – 19 червня. Їх теж ліквідувала наша система ППО. У Одеській ОВА попередили: ризик повторних обстрілів – дуже високий.

Напередодні, місцеві телеграм-канали пишуть, що, можливо, були "прильоти" і під час ще однієї повітряної тривоги. Також, за даними ЗМІ, одну з ракет могли збити системи ППО.

Після першого вибуху через 10 хвилин повідомили і про другий. Зазначимо, що спочатку сигнали про повітряну небезпеку прозвучали лише на Одещині. Потім сирени пролунали і в певних районах Миколаївської області.

ЗСУ, ймовірно, успішно знищили ворога на Зміїному

Ймовірно, українські військові атакували ворога американськими ракетами HIMARS. Так окупанти залишилися фактично у безвихідному становищі – допомоги чекати нема звідки. Адже тепер підкріплення боятиметься йти на острів морем чи повітрям.

Зауважимо, що зранку 20 червня низка телеграм-каналів повідомили про десятки вибухів та пожежу на Зміїному. Мешканці Одеської області чули звуки вибухів від 04:30. Одесити також писали, що бачили ракети, які летіли у сторону острова.

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