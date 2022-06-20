Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он также отметил, что говорится об увеличении количества подлодок, понимаем, что это реакция на сдерживающие мероприятия со стороны наших военно-морских сил.

Читайте также ВСУ уготовили по Змеиному и уничтожили немало россиян: вероятно, ракетами HIMARS

Надводные вражеские корабли начали держаться на "безопасном", по мнению кафиров, расстоянии. А вот количество подводных судов увеличивается – на данный момент, таких три в водах рядом с нашим регионом,

– отмечает Братчук.

По словам спикера Одесской ОВА, именно эти подлодки сейчас представляют опасность Одессе и Одесщине, а также другим областям Украины.

Что известно о ракетных атаках на Одессу и область

Утром, 20 июня, российские войска уже обстреливали Одесскую область ракетами "Оникс" из оккупированного Крыма. Сразу две ракеты удалось сбить воздушным силам ВСУ над регионом. Ночью враг целил по Белгород-Днестровскому району, а утром – по самой Одессе.

Также ракетами Оникс враг целил по Одесщине накануне - 19 июня. Их тоже ликвидировала наша система ПВО. В Одесской ОВ предупредили: риск повторных обстрелов очень высок.

Накануне местные телеграмм-каналы пишут, что, возможно, были "прилеты" и во время еще одной воздушной тревоги. Также, по данным СМИ, одну из ракет могли сбить системы ПВО.

После первого взрыва через 10 минут сообщили и о втором. Отметим, что сначала сигналы о воздушной опасности прозвучали только в Одесской области. Затем сирены раздались и в определенных районах Николаевской области.

ВСУ, вероятно, успешно уничтожили врага на Змеином

Вероятно, украинские военные атаковали противника американскими ракетами HIMARS. Так кафиры остались фактически в безвыходном положении – помощи ждать неоткуда. Теперь же подкрепление будет бояться идти на остров по морю или воздуху.

Заметим, что утром 20 июня ряд телеграмм-каналов сообщили о десятках взрывов и пожаре на Змеином. Жители Одесской области слышали звуки взрывов с 04:30. Одесситы также писали, что видели ракеты, летевшие в сторону острова.

Сергей Братчук также рассказал о действиях ВСУ по Змеиному: смотрите видео