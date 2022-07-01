Об этом 24 каналу сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что это однозначная победа наших Вооруженных Сил Украины.

К теме Это только начало: какая "третья сила" могла добавить россиянам огонька на Змеином

Операция, которая будет в учебниках

По словам Подоляка, в ОК "Юг" продумали эту военную операцию до мелочей. Он подчеркнул, что руководство, в частности командующий Андрей Ковальчук, хорошо понимает, что нужно делать на южном направлении.

На мой взгляд, это одна из самых успешных операций, которую потом запишут в учебниках. Она демонстрирует, как нужно вести войну,

– заявил советник.

Как он подчеркнул, правильным решением украинской стороны было не захватывать остров десантом, а выбить российских оккупантов благодаря тяжелой артиллерии, что позволило не рисковать жизнью наших защитников. Это еще раз показывает, что именно нужно Украине, чтобы деблокировать свои территории.

Потери врага на Змеином

Как рассказал Подоляк, Вооруженные Силы Украины благодаря артиллерии уничтожили на острове Змеиный 3 "панциря" – системы противовоздушной обороны, которые есть в России. Кроме того, ликвидировали несколько сотен живой силы и много вражеской техники.

Победа на острове Змеиный придает моральный дух нашей армии, и это очень правильно,

– подчеркнул он.

Деблокада портов после освобождения Змеиного

Советник также сообщил, что вопрос деблокады украинских портов значительно сложнее, чем освобождение Змеиного. Он отметил, что остров – это лишь форпост, позволяющий России существенно контролировать воздушное пространство, поскольку там они устанавливали свои системы ПВО.

После потери флагмана "Москва" российским оккупантам было очень тяжело контролировать воздушное пространство над этой частью Украины. То есть над Одесчиной, Николаевщиной, Лиманом и частично Евпаторией,

– объяснил Подоляк.

Впрочем, он подчеркнул, что говорить о деблокаде украинских портов еще слишком рано, поскольку российский флот немного мощнее украинского.

"Нам нужно еще уничтожить определенное его количество, чтобы акватория Черного моря была свободной. Я думаю, что мы это сделаем", – подытожил советник.

Обратите внимание! Полное интервью с Михаилом Подоляком смотрите на ютубе 24 канала 1 июля в 18:00. Не пропустите!

Освобождение острова Змеиный: что известно

В оперативном командовании "Юг" вчера, 30 июня, сообщили, что наши ракетные и артиллерийские подразделения нанесли удары по острову Змеиный, временно оккупированному российскими захватчиками. В результате россияне спешно покинули украинский остров.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также подтвердил, что российские оккупанты сбежали со Змеиного. Он отметил, что захватчики не выдержали массированную атаку со стороны Вооруженных Сил Украины.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что после побега российских оккупантов со Змеиного в результате атаки ВСУ – Одесская область полностью освобождена от захватчиков. Он добавил, что остров Змеиный, известный как Змеебаевка, – это поселок Белое Измаильского района Одесской области.

Актуально – Братчук рассказал, как оккупанты бежали со Змеиного: смотрите видео