Об удачном выполнении очередного этапа операции отчитались в оперативном командовании "Юг". Там отметили, что россияне забрали со Змеиного в спешке остатки гарнизона.
К теме Операция на Змеином продолжается: ВСУ уничтожили еще один комплекс "Панцирь-С1"
Остатки российских войск эвакуировали 2 катерами
Эвакуировались оккупанты двумя скоростными катерами. Вероятно, что врагов на острове не осталось.
Сейчас на Змеином – много дыма после пожаров. Огонь до сих пор пылает и раздаются взрывы. Об окончательных результатах операции обещают отчитаться позже.
Россяин там больше нет, – Ермак
Подтвердил успешную операцию украинских защитников и глава Офиса Президента. Андрей Ермак лаконично написал, что оккупанты "дали деру" с острова.
На Змеином россиян больше нет. ВСУ провели замечательную операцию. Все будет Украина,
– подчеркнул глава ОП.
Накануне ВСУ отчитались об уничтожении ЗРК на Змеином
Отметим, что накануне в ОК "Юг" рассказали об уничтожении российского ЗРК "Панцирь-С1" на Змеином. О новых успешных ударах намекнули и в Одесской области. По словам Сергея Братчука, на острове жара не из-за погоды, а из-за хорошей работы ВСУ. Никаких деталей об этом не рассказывали, ведь операция продолжается.
Актуально 35 600 ликвидированных оккупантов и уничтоженная техника: свежие потери врага
Ситуация в Черном море: последние новости
- В Черном море до сих пор находятся российские носители крылатых ракет. Угроза ракетных ударов - очень велика.
- Почти ежедневными обстрелами
- Российский флот блокирует гражданское судоходство в акватории. Заблокированы украинские порты.
- Опасным является отдых и даже пребывание на побережье – из-за большого количества российских мин.