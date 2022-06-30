Об удачном выполнении очередного этапа операции отчитались в оперативном командовании "Юг". Там отметили, что россияне забрали со Змеиного в спешке остатки гарнизона.

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Остатки российских войск эвакуировали 2 катерами

Эвакуировались оккупанты двумя скоростными катерами. Вероятно, что врагов на острове не осталось.

Сейчас на Змеином – много дыма после пожаров. Огонь до сих пор пылает и раздаются взрывы. Об окончательных результатах операции обещают отчитаться позже.

Россяин там больше нет, – Ермак

Подтвердил успешную операцию украинских защитников и глава Офиса Президента. Андрей Ермак лаконично написал, что оккупанты "дали деру" с острова.

На Змеином россиян больше нет. ВСУ провели замечательную операцию. Все будет Украина,

– подчеркнул глава ОП.

Накануне ВСУ отчитались об уничтожении ЗРК на Змеином

Отметим, что накануне в ОК "Юг" рассказали об уничтожении российского ЗРК "Панцирь-С1" на Змеином. О новых успешных ударах намекнули и в Одесской области. По словам Сергея Братчука, на острове жара не из-за погоды, а из-за хорошей работы ВСУ. Никаких деталей об этом не рассказывали, ведь операция продолжается.

Обратите внимание! Около недели назад в Генштабе отмечали, что сделают все возможное, чтобы вернуть все оккупированные Россией территории. Прежде всего речь шла об установлении контроля именно над змеиным.

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