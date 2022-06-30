Только за последние сутки уничтожили немало врагов. Нашим защитникам и защитницам удалось ликвидировать около 150 кафиров.
Важно Россияне сосредоточились на Лисичанске: карта боевых действий по состоянию на 30 июня
Статистика потерь кафиров
По состоянию на 30 июня полный перечень потерь кафиров выглядит так:
- личного состава – 35 600 человек;
- танков – 1 573 единицы,
- боевых бронированных машин – 3 726 единиц,
- артиллерийских систем – 790 единиц,
- реактивных систем залпового огня – 264 единиц,
- средства ПВО – 104 единицы,
- самолетов – 217 единиц,
- вертолетов – 185 единиц,
- беспилотники оперативно-тактического уровня – 641 единица,
- крылатые ракеты – 143 единиц,
- корабли /катера – 14 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 602 единиц,
- специальная техника – 61 единица.