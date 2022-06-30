Только за последние сутки уничтожили немало врагов. Нашим защитникам и защитницам удалось ликвидировать около 150 кафиров.

Важно Россияне сосредоточились на Лисичанске: карта боевых действий по состоянию на 30 июня

Статистика потерь кафиров

По состоянию на 30 июня полный перечень потерь кафиров выглядит так: