Только за последние сутки уничтожили немало врагов. Нашим защитникам и защитницам удалось ликвидировать около 150 кафиров.

Важно Россияне сосредоточились на Лисичанске: карта боевых действий по состоянию на 30 июня

Статистика потерь кафиров

По состоянию на 30 июня полный перечень потерь кафиров выглядит так:

  • личного состава – 35 600 человек;
  • танков – 1 573 единицы,
  • боевых бронированных машин – 3 726 единиц,
  • артиллерийских систем – 790 единиц,
  • реактивных систем залпового огня – 264 единиц,
  • средства ПВО – 104 единицы,
  • самолетов – 217 единиц,
  • вертолетов – 185 единиц,
  • беспилотники оперативно-тактического уровня – 641 единица,
  • крылатые ракеты – 143 единиц,
  • корабли /катера – 14 единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 602 единиц,
  • специальная техника – 61 единица.