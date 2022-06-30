Лише за останню добу знищили чимало ворогів. Нашим захисникам та захисницям вдалося ліквідувати близько 150 окупантів.

Важливо Росіяни зосередились на Лисичанську: карта бойових дій станом на 30 червня

Статистика втрат окупантів

Станом на 30 червня повний перелік втрат окупантів виглядає так: