Лише за останню добу знищили чимало ворогів. Нашим захисникам та захисницям вдалося ліквідувати близько 150 окупантів.

Важливо Росіяни зосередились на Лисичанську: карта бойових дій станом на 30 червня

Статистика втрат окупантів

Станом на 30 червня повний перелік втрат окупантів виглядає так:

  • особового складу – 35 600 осіб;
  • танків – 1 573 одиниці,
  • бойових броньованих машин – 3 726 одиниць,
  • артилерійських систем – 790 одиниць,
  • реактивних систем залпового вогню – 264 одиниць,
  • засоби ППО – 104 одиниці,
  • літаків – 217 одиниць,
  • гелікоптерів – 185 одиниць,
  • безпілотники оперативно-тактичного рівня – 641 одиниця,
  • крилаті ракети – 143 одиниць,
  • кораблі /катери – 14 одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 602 одиниць,
  • спеціальна техніка – 61 одиниця.