Про ситуацію на фронті станом на ранок 30 червня розповідають у Генеральному штабі Збройних Сил України. Далі можете побачити актуальну карту бойових дій.

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На Донбасі – "найгарячіше"

На Слов'янському напрямку окупанти перегруповують війська та обороняються. Вони обстрілювали Мазанівку, Дібрівне та Краснопілля.

За підтримки артилерії ворог намагається блокувати Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут. Для цього він обстрілює цивільну інфраструктуру в районах Лисичанська, Верхньокам’янки та Сіверська. Окупанти завдали авіаудару неподалік Вовчоярівки, наступають біля Верхньокам’янки та штурмують біля Лисичанського нафтопереробного заводу.

Українські воїни зупинили наступ та розбили росіян біля Клинового і Новолуганського, а також відбили штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС. Ворог відійшов.

На інших напрямках – теж постійні обстріли. Загарбники ще намагались штурмувати Павлівку, але не мали успіху, тому відійшли.



Бої на Донбасі / Скриншот з сайту liveuamap

ЗСУ придушили штурм окупантів на Харківщині

У Харківській області ворог обороняє раніше зайняті позиції. Вогонь тут не припиняється. Так, росіяни гатять з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Все йде у бік Харкова, Питомника, Українки, Перемоги, Дементіївки, Прудянки, Коробочкиного та Рубіжного.

Наші захисники придушили спробу штурму окупантів біля Дементіївки. Загарбники відійшли, але завдали авіаційних ударів поблизу Прудянки та Верхнього Салтова.



Ситуація на Харківщині / Скриншот із сайту liveuamap

Білорусь хоче провести приховану мобілізацію

Білоруські військові продовжують перебувати у прикордонних районах Брестської та Гомельської областей. Військові комісаріати цих областей вивчають можливості проведення прихованої мобілізації населення.

Загроза ракетних ударів

До речі, на Півдні росіяни систематично обстрілюють цивільну і військову інфраструктуру та перегруповують війська.

Залишається загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі. В акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Тому військові та влада закликають людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.



Карта бойових дій / Скриншот з сайту liveuamap

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