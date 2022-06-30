О ситуации на фронте на утро 30 июня рассказывают в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Далее вы можете увидеть актуальную карту боевых действий.
Неудачные атаки врага на Юге и 6 ракет по Одесщине: основное за 127 день войны
На Донбассе - "горячее"
- На Славянском направлении кафиры перегруппируют войска и обороняются. Они обстреливали Мазановку, Дубровно и Краснополье.
- При поддержке артиллерии враг пытается блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут. Для этого он обстреливает гражданскую инфраструктуру в районах Лисичанска, Верхнекаменки и Северска. Оккупанты нанесли авиаудара неподалеку от Вовчояровки, наступают возле Верхнекаменки и штурмуют возле Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.
- Украинские воины остановили наступление и разбили россиян у Клинового и Новолуганского, а также отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС. Враг отошел.
- В других направлениях – тоже постоянные обстрелы. Захватчики еще пытались штурмовать Павловку, но не имели успеха, поэтому отошли.
Бои на Донбассе / Скриншот с сайта liveuamap
ВСУ подавили штурм кафиров в Харьковской области
В Харьковской области враг обороняет ранее занятые позиции. Огонь здесь не прекращается. Так, россияне готовят из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Все идет в сторону Харькова, Питомника, Украинки, Победы, Дементиевки, Прудянки, Коробочкиного и Рубежного.
Наши защитники подавили попытку штурма кафиров возле Дементиевки. Захватчики отошли, но нанесли авиационные удары вблизи Прудянки и Верхнего Салтова.
Ситуация в Харьковской области / Скриншот с сайта liveuamap
Беларусь хочет провести скрытую мобилизацию
Белорусские военные продолжают находиться в приграничных районах Брестской и Гомельской областей. Военные комиссариаты этих областей изучают возможность проведения скрытой мобилизации населения.
Угроза ракетных ударов
Кстати, на Юге россияне систематически обстреливают гражданскую и военную инфраструктуру и перегруппируют войска.
Остается угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре. В акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Потому военные и власти призывают людей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Карта боевых действий / Скриншот с сайта liveuamap