О ситуации на фронте на утро 30 июня рассказывают в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Далее вы можете увидеть актуальную карту боевых действий.

Неудачные атаки врага на Юге и 6 ракет по Одесщине: основное за 127 день войны

На Донбассе - "горячее"

На Славянском направлении кафиры перегруппируют войска и обороняются. Они обстреливали Мазановку, Дубровно и Краснополье.

При поддержке артиллерии враг пытается блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут. Для этого он обстреливает гражданскую инфраструктуру в районах Лисичанска, Верхнекаменки и Северска. Оккупанты нанесли авиаудара неподалеку от Вовчояровки, наступают возле Верхнекаменки и штурмуют возле Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

Украинские воины остановили наступление и разбили россиян у Клинового и Новолуганского, а также отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС. Враг отошел.

В других направлениях – тоже постоянные обстрелы. Захватчики еще пытались штурмовать Павловку, но не имели успеха, поэтому отошли.



Бои на Донбассе / Скриншот с сайта liveuamap

ВСУ подавили штурм кафиров в Харьковской области

В Харьковской области враг обороняет ранее занятые позиции. Огонь здесь не прекращается. Так, россияне готовят из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Все идет в сторону Харькова, Питомника, Украинки, Победы, Дементиевки, Прудянки, Коробочкиного и Рубежного.

Наши защитники подавили попытку штурма кафиров возле Дементиевки. Захватчики отошли, но нанесли авиационные удары вблизи Прудянки и Верхнего Салтова.



Ситуация в Харьковской области / Скриншот с сайта liveuamap

Беларусь хочет провести скрытую мобилизацию

Белорусские военные продолжают находиться в приграничных районах Брестской и Гомельской областей. Военные комиссариаты этих областей изучают возможность проведения скрытой мобилизации населения.

Угроза ракетных ударов

Кстати, на Юге россияне систематически обстреливают гражданскую и военную инфраструктуру и перегруппируют войска.

Остается угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре. В акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Потому военные и власти призывают людей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.



Карта боевых действий / Скриншот с сайта liveuamap

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