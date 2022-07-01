Напряжённее всего в восточных областях Украины. В то же время северные страдают от регулярных обстрелов, пишет 24 канал.

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Так выглядит карта боевых действий на 1 июля / Скриншот Liveuamap

Оккупанты бьют по позициям ВСУ

Российской армии тяжело даются наступательные действия. Наши отважные военные практически всегда отражают все наступления и наносят врагу серьезные потери. Так что за эти сутки оккупанты больше обстреливали позиции Вооруженных Сил Украины, чем наступали.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, наши бойцы возле Северска, Белогоровки, Лисичанска и Волчеяровки на Лисичанском направлении попали под огонь ствольной и реактивной артиллерии. Россияне до сих пор без успеха пытаются взять важную трассу Лисичанск – Бахмут.

Кстати, на Краматорском направлении россияне активизировали боевые действия.



Какая ситуация в Лисичанске / Скриншот Liveuamap

На Бахмутском направлении оккупанты били из артиллерии по Берестовому, Яковлевке, Видродженню, Майорску и Углегорской ТЭС. Сейчас они пытаются улучшить тактическое положение возле Покровска, но пока безрезультатно.

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Оборона и штурм: какая ситуация на других направлениях

Оборону российские захватчики ведут на Славянском направлении. Там они перегруппируются и пытаются улучшить свое тактическое положение.

На Донецком направлении враг прилагает все усилия, чтобы окружить подразделения ВСУ в районе Лисичанска с юга и запада. В планах россиян – полный контроль над Луганской областью. Кроме того, оккупанты ведут штурмовые действия, чтобы заблокировать логистическое обеспечение украинских подразделений.

Ранее занятые позиции россияне обороняют на Харьковском направлении. Они систематически обстреливают ВСУ, чтобы сковать их действия.



Карта боевых действий в Украине / Скриншот Liveuamap

Отметим, что на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлении россияне обстреливают ВСУ из ствольной и реактивной артиллерии, а также минометов.

Обратите внимание! Российская армия удерживает в боевой готовности к нанесению ударов по Украине 3 носителя высокоточного оружия.

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