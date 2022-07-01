Главные события на фронте в течение 1 июля 24 канал собрал в одном материале. Что происходит на военном и дипломатическом фронтах – читайте ниже.

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05:53 В ОК "Юг" сообщили о потерях врага в регионе за минувшие сутки. Известно, что наши военные нанесли сокрушительный удар по россиянам. В результате этого армия врага потеряла:

35 человек личного состава;

2 модернизированных танка Т-72Б3;

4 единицы другой бронированной техники.

05:44 Беспокойным было утро для жителей Николаева. Во время воздушной тревоги в городе слышали множество взрывов.

05:33 В Институте по изучению войны поделились очередной аналитикой. Согласно их данным, поражение оккупантов на острове Змеиный таки снизит давление. Но блокада украинских портов не прекратится.

05:08 Тем временем россияне продолжают откладывать свои "улучшения" на временно оккупированных территориях. Так, им пришлось перенести на неопределенный срок запуск поезда, соединяющего Крым с Херсоном и Мелитополем.

04:00 Напомним, что с 1 июля заработал визовый режим с Россией. Для того, чтобы попасть в Украину, россиянам необходимо теперь будет получить визу.

02:34 В ОК "Юг" поделились актуальной информацией о россиянах, покидавших остров Змеиный. Известно, что во время своего бегства враг жег технику и документы. А вот ВСУ удалось уничтожить "Тор", катер, а также состав оккупантов.

02:25 Сергей Братчук опубликовал дополнительную информацию. Известно, что враг попал в жилой дом. В результате ракетного удара один из подъездов разрушен. Уже известно о десяти погибших.

01:47 Российские военные нанесли ракетный удар по Одесской области. Как рассказал спикер ОВА Сергей Братчук, в результате погибли мирные жители города.

01:24 В ГСЧС сообщили новые детали о ракетном ударе по Николаеву, который враг нанес 29 июня. Стало известно, что число жертв возросло до восьми человек.

00:35 Вскоре сигнал о воздушной тревоге раздался во многих городах Украины. Речь идет о Юге, Центре, а также частично Востоке нашего государства.

00:06 В Харькове объявили о воздушной тревоге. Во время этого в городе раздались взрывы. Об этом сообщили местные жители. Они также заметили, что вражеская ракета могла прилететь из Белгорода.

Источники разведки сообщили 24 каналу, что российские военные пытались обстрелять украинские позиции в направлении Шахтерска. Но наше ПВО не только сбило все вражеские снаряды, но и разрушило его планы.