Головні події на фронті протягом 1 липня 24 канал зібрав в одному матеріалі. Що відбувається на військовому та дипломатичному фронтах – читайте нижче.

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05:53 В ОК "Південь" повідомили про втрати ворога у регіоні за минулу добу. Відомо, що наші військові завдали нищівного удару по росіянах. Внаслідок цього армія ворога втратила:

35 осіб особового складу;

2 модернізовані танки Т-72Б3;

4 одиниці іншої броньованої техніки.

05:44 Неспокійним також був ранок для мешканців Миколаєва. Під час повітряної тривоги у місті чули безліч вибухів.

05:33 В Інституті з вивчення війни поділились черговою аналітикою. Згідно з їхніми даними, поразка окупантів на острові Зміїний таки зменшить тиск. Але вона не може припинити блокаду українських портів.

05:08 Тим часом росіяни продовжують відкладати свої "покращення" на тимчасово окупованих територіях. Так, їм довелось перенести на невизначений термін запуск потяга, який би сполучав Крим з Херсоном і Мелітополем.

04:00 Нагадаємо, що з 1 липня запрацював візовий режим з Росією. Тож задля того, щоб потрапити до України, росіянам необхідно тепер буде отримати візу.

02:34 В ОК "Південь" поділились актуальною інформацією щодо росіян, які покидали острів Зміїний. Відомо, що під час своєї втечі ворог палив техніку та документи. А от ЗСУ вдалось знищити "Тор", катер, а також склад окупантів.

02:25 Невдовзі він опублікував додаткову інформацію. Відомо, що ворог влучив у житловий будинок. Внаслідок ракетного удару один з під'їздів зруйнований. Уже відомо про 10 загиблих.

01:47 Російські військові завдали ракетного удару по Одесі. Як розповів речник ОВА Сергій Братчук, внаслідок цього загинули мирні мешканці міста.

01:24 У ДСНС повідомили нові деталі про ракетний удар по Миколаєву, якого ворог завдав 29 червня. Стало відомо, що кількість жертв зросла до восьми людей.

00:35 Невдовзі сигнал про повітряну тривогу пролунав у багатьох містах України. Мовиться про Південь, Центр, а також частково Схід нашої держави.

00:06 У Харкові оголосили про повітряну тривогу. Під час цього у місті пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві мешканці. Вони також зауважили, що ворожа ракета могла прилетіти з Бєлгорода.

Джерела у розвідці повідомили 24 каналу, що російські військові намагались обстріляти українські позиції у напрямку Шахтарська. Але наша ППО не лише збила всі ворожі снаряди, а й зруйнувала його плани.