Щоб успішно тримати оборону, наші захисники часто потребують нашої допомоги. З таким проханням в редакцію 24 каналу звернулися волонтери.

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Що потрібно військовим

Вони зазначають, що бійці військової частини 3033 для боїв на Запорізькому напрямку терміново потребують:

  • Каримат темний (камуфляж) – 9;
  • Спальний мішок темний (камуфляж) – 9;
  • Плащ-палатка олива – 9;
  • Маскувальні сітки – якомога більше (зелені);
  • Саперні лопати – 9 штук;
  • Спрей від комарів – 4;
  • Щільні пакети для сміття 30-50 літрів – 4;
  • Акумулятори автомобільні – 4;
  • Вологі серветки;
  • Павербанки;
  • Консерви;
  • Біноклі – 2;
  • Тепловізори.

Реквізити та контакти

Для уточнення інформації можна зателефонувати до волонтерів:

  • +380999869471 Роман
  • +380636221929 Орина

Перераховувати гроші можна на картку волонтерів:

4149 3900 0078 7225

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