Щоб успішно тримати оборону, наші захисники часто потребують нашої допомоги. З таким проханням в редакцію 24 каналу звернулися волонтери.
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Що потрібно військовим
Вони зазначають, що бійці військової частини 3033 для боїв на Запорізькому напрямку терміново потребують:
- Каримат темний (камуфляж) – 9;
- Спальний мішок темний (камуфляж) – 9;
- Плащ-палатка олива – 9;
- Маскувальні сітки – якомога більше (зелені);
- Саперні лопати – 9 штук;
- Спрей від комарів – 4;
- Щільні пакети для сміття 30-50 літрів – 4;
- Акумулятори автомобільні – 4;
- Вологі серветки;
- Павербанки;
- Консерви;
- Біноклі – 2;
- Тепловізори.
Реквізити та контакти
Для уточнення інформації можна зателефонувати до волонтерів:
- +380999869471 Роман
- +380636221929 Орина
Перераховувати гроші можна на картку волонтерів:
4149 3900 0078 7225
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