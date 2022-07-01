Чтобы успешно проводить защиту, наши военные часто нуждаются в нашей помощи. С такой просьбой в редакцию 24 канала обратились волонтеры.

Читайте также Оккупанты на Запорожье обстрелом перебили магистральный газопровод

Что нужно военным

Они отмечают, что бойцам воинской части 3033 для боев на запорожском направлении срочно нужны:

Каремат темный (камуфляж) – 9;

Спальный мешок темный (камуфляж) – 9;

Плащ-палатка олива – 9;

Маскировочные сетки – как можно больше (зеленые);

Саперные лопаты – 9 штук;

Спрей от комаров – 4;

Плотные пакеты для мусора 30 – 50 литров – 4;

Аккумуляторы автомобильные – 4;

Влажные салфетки;

Павербанки;

Консервы;

Бинокли – 2;

Тепловизоры.

Реквизиты и контакты

Для уточнения информации можно позвонить волонтерам:

+380999869471 Роман

+380636221929 Орина

Перечислять деньги можно на карту волонтеров:

4149 3900 0078 7225

Стоит посмотреть – российские оккупанты пытают работников ЗАЭС: смотрите видео