В районе села Мирное в Пологовском районе российские войска во время обстрела перебили магистральный газопровод, диаметром 400 миллиметров. Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья.
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По его словам, этот газопровод подавал газ в направлении многих оккупированных населенных пунктов. Теперь без него останутся такие крупные города, как:
- Оккупированный россиянами же Мелитополь.
- Энергодар, где находится атомная станция.
- Шахтерский город Днепрорудный.
Однако это еще не весь список населенных пунктов.
Восстановить его можно будет только после того, как выгонят оттуда оккупантов,
– сообщил корреспондент из Запорожья.
"В Мелитополе люди бросились искать хоть какие-то электрические плитки, чтобы на них готовить еду. Понятно, что этот товар очень быстро закончился. Теперь те, кто не приобрел электрическую плитку, имеют единственную альтернативу – выходить на улицу и там на костре или на мангале готовить себе еду", – объяснил корреспондент.
Он отметил, что, например, в Энергодаре исключительно 5-ти, 9-ти и 14-этажные дома и нет частного сектора. Теперь все дворы и все газоны придется превратить в мангальные площадки, где люди будут готовить себе еду из-за того, что россияне перебили газопровод.
"К сожалению, это не первый случай с газопроводом. Бердянск уже несколько месяцев стоит без газа. Там в другом месте был перебит магистральный газопровод. Бердянцы на данный момент газом не пользуются", – добавил корреспондент.
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