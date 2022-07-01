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Важно В Одесской области есть "прилет" российской ракеты: известно о погибших

Оккупанты выпустили 3 ракеты по дому и базам отдыха

В ночь на 1 июля по поселку Сергеевка, что в Белгород-Днестровском районе, российские захватчики выпустили 3 ракеты Х-22.

Обратите внимание! Именно ракетой Х-22 они нанесли удар по Кременчугу, попав в торгово-развлекательный центр. А накануне, 30 июня, две российские ракеты Х-31 попали в прибрежную зону в Одесской области.

Известно, что враг выпустил ракеты с помощью стратегической авиации, в том числе с самолетов Ту-22 со стороны Черного моря. Они ударили по:

многоквартирному дому,

двум базам отдыха.

Из-за удара разрушена наружная стена жилого дома и перекрытие с 1 по 9 этаж. Сначала была информация, что враг выпустил 2 ракеты, и вторая попала в базу отдыха. Однако впоследствии в оперативном командовании "Юг" уточнили данные, указав на то, что в общей сложности было выпущено три ракеты Х-22. Следовательно, еще два вражеских снаряда попали по двум базам отдыха.

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Количество жертв увеличивается

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. К сожалению, с каждым часом жертв становится все больше. По состоянию на 08:15 известно о 18 погибших (16 – в многоэтажке и еще 2 – на базах отдыха), среди них 2 ребенка.

Кроме того, пострадал 31 человек (30 – в результате попадания в дом, 1 – по базам отдыха), им уже помогли медики. Среди пострадавших четверо детей и беременная женщина. Тяжелораненых госпитализировали.

К счастью, спасателям удалось извлечь из-под завалов 8 человек, среди которых были 3 детей. Тем временем тяжелых раненых отвезли в больницу. Спасательные работы продолжаются.

Последствия ударов по Одессе в ночь на 1 июля / Фото Кирилла Тимошенко

Спасатели разбирают завалы: смотрите видео

Поисково-спасательные работы продолжаются: смотрите видео

️Что сейчас происходит на местах "прилетов"

Спасатели все еще продолжают разбирать завалы и ищут людей. Также работают следственно-оперативные группы. Спикер ОВА Сергей Братчук подчеркнул, что сейчас самое главное, чтобы не росло количество жертв. Местные власти надеются, что цифра хотя бы останется на таком же уровне.

Он добавил, что россияне организовали "целенаправленную террористическую атаку", потому что они намеренно били по мирному поселку.

Исключительно мирный поселок. Здесь только мирные люди, мирные жители. Это целенаправленная террористическая атака. Чтобы убить украинцев, пытаться запугать,

– подчеркнул Братчук.

Начала ли уже врать Россия

По состоянию на утро 1 июля официальных комментариев по поводу ударов по гражданским объектам Россия не делала. Однако вероятно в ближайшее время кремлевские рупоры снова будут утверждать, что ударили по какому-то мифическому "военному объекту".

Между тем, глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Россия – страна-террорист, которая убивает наших людей в ответ на поражения на поле боя. Она сражается с мирным населением.

Вместе с нашими союзниками должны остановить террористические акты и наказать за них,

– подчеркнул он.

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