Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 1 июля.

Внимание Враг 3 ракетами ударил по 9-этажке и базам отдыха в Одесской области: все, что известно

Враг нанес авиаудар в районе населенного пункта Дивизия. В готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины оккупанты удерживают в Черном море два носителя высокоточного оружия,

– говорится в сводке.

Ситуация на Южнобужском направлении

Также по данным ВСУ, россияне обстреляли населенные пункты Посад-Покровское, Степная Долина, Таврийское, Прибугское, Александровка, Мирное, Шевченково, Новогригорьевка, Широкое, Партизанское, Благодатное, Первомайское, Кобзарцы, Червоный Яр, Кавказ, Степовое, Калиновка, Великое Артаково, Добрянка, Потемкино и Николаевка.