Об этом 24 каналу рассказала начальница пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, спасатели продолжают разбирать завалы, поэтому количество пострадавших может возрасти. Один из подъездов практически сложился от ракетного удара.

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Сейчас известно о 17 погибших и 31 раненом. Известно, что среди пострадавших четверо детей и одна беременная женщина. Некоторые люди получили тяжелые травмы. Также была информация о 18 погибших.

Люди крепко спали, а туда прилетели ракеты.

Россияне цинично запустили ракеты в 1 ночи, когда люди уже крепко спали. Ко тому же еще и сигнал тревоги раздался почти одновременно со взрывами.

Понимаете, что в 1 ночи люди, скорее всего, крепко спали. Сигнал тревоги раздался почти одновременно с попаданием. Это скоростные ракеты, и работа стратегической авиации как раз в этом и состоит. Пока ракету зафиксируют, сигнал тревоги может прозвучать одновременно со взрывом,

– отметила госпожа Гуменюк.

Известно, что вражеские ракеты прилетели по двум базам отдыха и жилой дом в селе Сергеевка Белгород-Днестровского района. Гуменюк отмечает – не нужно сейчас ездить отдыхать на черноморское побережье. Это сейчас не курортная территория, а зона боевых действий.

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Добавим, что свою стратегическую авиацию российские захватчики подняли с территории временно оккупированного Крыма. Они запустили три ракеты Х-22. Это скоростные и мощные снаряды, которые изготовили еще в СССР. Сергей Братчук подчеркивал, что боевая часть этой ракеты около тонны.

Вчера украинские военные выбили российских нелюдей с острова Змеиный. Тогда оккупанты назвали свое бегство "актом доброй воли".