Ключевые события четверга, 30 июня, 24 канал собрал в одном материале. О самом важном на военном, экономическом и дипломатическом фронтах – читайте ниже.

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05:57 Российская армия сбросила авиабомбу на склады с гуманитарной помощью в Луганской области. Теперь они практически разрушены. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

05:01 На Юге россияне пытались атаковать населенные пункты, которые только недавно освободили наши защитники. К счастью, безуспешно, и враг был вынужден отступить. Вооруженные Силы Украины нанесли захватчикам значительные потери на этом направлении. Вражеское войско только за сутки лишилось:

командно-наблюдательного пункта;

2 складов боеприпасов;

40 бойцов личного состава;

2 гаубиц "Мста-Б";

самоходной "Мста-С";

3 единиц бронированной и автомобильной техники;

полевого состава горюче-смазочных материалов.

03:24 Военные сообщили детали о дневных ракетных обстрелах Одесской области. Так, известно, что россияне запустили 6 снарядов из авиации и берегового ракетного комплекса "Бастион" в оккупированном Крыму. Одну из ракет сбили над Одесским районом, а остальные 5 – атаковали побережье Измаильского района. К счастью, обошлось без пострадавших.

01:00 В Харькове всего через 3 минуты после объявления воздушной тревоги раздались звуки взрывов. В общей сложности местные жители услышали 6 громких звуков. До этого СМИ писали, что харьковчане видели вылеты ракет из Белгорода.

00:59 Великобритания предоставит Украине еще 1 миллиард фунтов на оборону. Кроме того, Лондон решил усилить восточный фланг НАТО и направить в Эстонию 1 тысячу своих военных и новейший авианосец.

00:20 Глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал видео момента попадания российской ракеты в жилую многоэтажку. Напомним, что в результате удара погибли 5 местных жителей, а еще 5 – получили ранения.

Смотрите видео ракетного удара по дому в Николаеве: