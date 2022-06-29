Каждый новый день делает нас на шаг ближе к победе над оккупантами. О главных событиях 29 июня читайте в материале 24 канала.

Кстати Войско России на Юге испытало плановое "сокращение": какой была ситуация в регионе 28 июня

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04:48 В результате обстрела Николаева разрушен жилой дом и зерновой склад. Вспыхнул пожар. Один человек получил легкие осколочные ранения.

04:44 6 стран из Совбеза ООН осудили ракетные удары России по гражданским объектам в Украине. В частности, Албания, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США.

03:11 ВСУ в очередной раз отметили опасность "отдыха" у Черного моря. В море есть много вражеских мин, поэтому гражданским пока следует воздержаться от отдыха там. Кроме того, напомнили, что российские ракеты накануне попали в побережье.

02:59 За прошедшие сутки украинские защитники на Юге позаботились, чтобы изрядно "сократить" вражеское войско. В целом уничтожили:

22 кафиров;

"Ураган" – реактивная система залпового огня;

3 единицы бронированной и 5 другой автомобильной техники;

2 склада боеприпасов.

02:08 Россияне 28 июня обстреляли Сумскую область. Гатили по населенным пунктам Великописаревской общины, а по Краснопольской и Миропольской общинам выпустили около 20 ракет с вертолетов.

Кроме того, захватчики открывали огонь из "Градов". На территории Краснопольской области зафиксировали 30 прилетов. Впоследствии по селам враг гатив из САУ, пулеметов и станкового гранатомета.

К сожалению, два человека погибли, трое – ранены.