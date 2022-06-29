Оперативное командование "Юг" сообщило, что украинские ракетно-артиллерийские подразделения успешно выполняют свои огневые задачи. В частности, говорится об уничтожении захватчиков.

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Наши ракетно-артиллерийские подразделения при выполнении огневых задач сократили вражеское войско на 22 россиян,

– говорится в сообщении.

В общем, на протяжении суток удалось уничтожить:

22 кафиров;

"Ураган" – реактивная система залпового огня;

3 единицы бронированной и 5 другой автомобильной техники;

2 склада боеприпасов.

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Общие потери врага

Украинские защитники и защитницы продолжают уничтожать российских кафиров. По состоянию на 28 июня Генштаб ВСУ сообщил о 35 250 ликвидированных захватчиках . Также удалось уничтожить:

танков – 1567 (+15) единиц;

боевых бронированных машин – 3704 (+17) единиц;

артиллерийских систем – 778 (+7) единиц;

РСЗО – 243 единицы;

средства ПВО – 102 (+1) единицы;

самолетов – 217 единиц;

вертолетов – 185 (+1) единиц.

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