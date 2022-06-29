Кожен новий день робить нас на крок ближчими до перемоги над окупантами. Про головні події 29 червня читайте у матеріалі 24 каналу.

До речі Військо Росії на Півдні зазнало планового "скорочення": якою була ситуація у регіоні 28 червня

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04:48 Внаслідок обстрілу Миколаєва зруйнований житловий будинок та зерновий склад. Спалахнула пожежа. Одна особа зазнала легких осколкових поранень.

04:44 6 країн із Радбезу ООН засудили ракетні удари Росії по цивільних об'єктах в Україні. Зокрема, Албанія, Франція, Ірландія, Норвегія, Велика Британія, США.

03:11 ЗСУ вкотре наголосили на небезпеці "відпочинку" біля Чорного моря. У морі є багато ворожих мін, тому цивільним поки що слід утриматися від відпочинку там. Крім того, нагадали, що російські ракети напередодні влучили в узбережжя.

02:59 Протягом минулої доби українські захисники на Півдні подбали, аби добряче "скоротити" вороже військо. Загалом знищили:

22 окупантів;

"Ураган" – реактивну систему залпового вогню;

3 одиниці броньованої та 5 іншої автомобільної техніки;

2 склади боєприпасів.

02:08 Росіяни 28 червня обстріляли Сумщину. Гатили по населених пунктах Великописарівської громади, а по Краснопільській та Миропільській громадах випустили близько 20 ракет з вертольотів.

Крім того, загарбники відкривали вогонь з "Градів". На території Краснопільщини зафіксували 30 прильотів. Згодом по селах ворог гатив із САУ, кулеметів та станкового гранатомета.

На жаль, двоє людей загинули, троє – поранені.