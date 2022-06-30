Этим с 24 каналом поделился представитель Одесской ОВА Сергей Братчук. Он также отметил, что теперь нужно и дальше сохранять информационную тишину, ведь война продолжается. Радоваться – это хорошо, но это может стоить жизни нашим защитникам.

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Сегодня мы выиграли бой, но фронт – это живой организм, потому может двигаться в любом направлении, добавил Братчук.

"Мы действительно имеем определенный успех на Змеином, дай Бог, чтобы эти успехи только нарастали. Это именно тот момент, когда качество должно перерастать в количество", – отметил представитель Одесской ОВА.

Я очень низко кланяюсь нашим военным, их действия точно войдут в учебники по истории Украины. Очень важно учитывать составляющую безопасности этой операции, все данные сейчас собирает ГУР МО, а нам нужно не навредить нашим военным,

– подчеркнул Сергей Братчук.

Возвращение украинского контроля над островом Змеиный очень поразило Россию. Здесь очень большая политическая составляющая и большой моральный удар, – говорит Братчук.

Это конкретная пощечина России,

– прокомментировал увольнение Змеиного спикер Одесской ОВА.

Конкретных данных о подготовке высадки десанта в Одессе нет, но такая угроза будет сохраняться до нашей победы.

Остров Змеиный под контролем Украины – детали освобождения

Российским военным удалось временно оккупировать Змеиный остров, где они начали наращивать противовоздушную оборону. Остров имеет стратегическое значение для контроля Черного моря.

В июне Вооруженные Силы Украины заметно нарастили количество ударов по Змеиному. В среду, 30 июня, ВСУ наконец-то освободили остров от захватчиков. Украинские ракетные и артиллерийские подразделения нанесли удары по острову Змеиный, после чего российские войска покинули свои позиции.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оккупанты не выдержали массированной атаки со стороны ВСУ. Важную роль в освобождении острова сыграли самоходные гаубицы "Богдана".

Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что операция на Змеином все еще продолжается. Она сообщила, что перед возвращением украинских сил на остров ВСУ должны убедиться, что оккупанты полностью покинули его. Только после этого будут принимать решение о физическом возвращении на Змеиный.

Российское военно-политическое руководство вполне ожидаемо не осмелилось признать поражение. В Кремле заявили о якобы "жесте доброй воли".

Как ВСУ возвращали остров Змеиный – разговор с Сергеем Братчуком: смотрите видео