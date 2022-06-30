Цим із 24 каналом поділився речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він також зазначив, що тепер потрібно й надалі зберігати інформаційну тишу, адже війна продовжується. Радіти – це добре, але це все може коштувати життя нашим захисникам.

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Сьогодні ми виграли бій, але фронт – це живий організм, тому може рухатися у будь-якому напрямку, додав Братчук.

"Ми справді маємо певний успіх на Зміїному, дай Бог, аби ці успіхи лише наростали. Це саме той момент, коли якість має переростати у кількість", – зазначив речник Одеської ОВА.

Я дуже низько вклоняюся нашим військовим, їх дії точно увійдуть до підручників з історії України. Дуже важливо враховувати безпекову складову цієї операції, всі дані зараз збирає ГУР МО, а нам потрібно не нашкодити нашим військовим,

– підкреслив Сергій Братчук.

Повернення українського контролю над островом Зміїний, дуже вразило Росію. Тут дуже велика політична складова та великий моральний удар, каже Братчук.

Це конкретний ляпас Росії,

– прокоментував звільнення Зміїного речник Одеської ОВА.

Конкретних даних про підготовку висадки десанту в Одесі немає, але така загроза зберігатиметься аж до нашої перемоги.

Острів Зміїний під контролем України – деталі звільнення

Російським військовим вдалося тимчасово окупувати острів Зміїний, де вони розпочали нарощувати протиповітряну оборону. Острів має стратегічне значення для контролю Чорного моря.

У червні Збройні Сили України помітно наростили кількість ударів по Зміїному. У середу, 30 червня, ЗСУ нарешті звільнили острів від загарбників. Українські ракетні та артилерійські підрозділи завдали ударів по острову Зміїний, після чого російські війська покинули свої позиції.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що окупанти не витримали масованої атаки з боку ЗСУ. Важливу роль у звільненні острова відіграли самохідні гаубиці "Богдана".

Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що операція на Зміїному все ще триває. Вона повідомила, що перед поверненням українських сил на острів ЗСУ мають переконатися, що окупанти повністю покинули його. Тільки після цього будуть приймати рішення щодо фізичного повернення на Зміїний.

Російське військово-політичне керівництво цілком очікувано не насмілилися визнати поразку. У Кремлі заявили про нібито "жест доброї волі".

Як ЗСУ повертали острів Зміїний – розмова із Сергієм Братчуком: дивіться відео