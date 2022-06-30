Він підкреслив, що російські загарбники не витримали масованої атаки з боку ЗСУ. Наші військові били по окупантах з артилерії, завдавали ракетних, а також авіаударів. Тож у ворога не залишилось вибору – він покинув захоплений острів Зміїний.

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ЗСУ завдали потужного удару по окупантах

Головнокомандувач подякував захисникам Одеської області. Він підкреслив, що вони зробили все можливе для того, щоб звільнити стратегічно важливу для України територію.

Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці "Богдана", яка відіграла важливу роль у звільненні острова. Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження,

– додав Залужний.

Валерій Залужний показав, як ЗСУ звільняли Зміїний від ворога: дивіться відео

Валерій Залужний також висловив подяку всім тим, хто боронить кожен метр нашої країни. А також тим, хто вірить у ЗСУ та підтримує українських військових.

Спочатку про звільнення острова Зміїний від ворога повідомили в оперативному командуванні "Південь". Там зазначили, що черговий етап операції вдалось виконати. Тож ворогові довелось те, що залишилось від його гарнізону, вивести геть.

Окупанти втікали з острова дуже швидко

Щоб максимально оперативно вивезти тих, хто вцілів, ворог використав два катери. Сам острів зараз задимлений, адже там спалахнули пожежі після успішного вибивання окупантів. Детальніше про ситуацію на Зміїному обіцяють повідомити згодом.

Зауважимо, що в Офісі Президента теж підтвердили інформацію про звільнення острова від загарбників. Андрій Єрмак у своєму телеграмі зауважив, що ворога на Зміїному більше нема. Також він наголосив, що ЗСУ вдалось провести відмінну операцію.

Росіяни не були б собою, якби не спробували бодай якось викрутитись. Мовляв, це не українські військові блискавично спрацювали, а це окупанти проявили акт милосердя.

Міноборони країни-агресорки підтвердило інформацію про виведення військ з острова. Водночас пропагандистські ЗМІ підхопили та максимально тиражують наративи про "жест доброї волі" та "завершення виконання завдань".

Мовляв, російські військові пішли, бо так треба було. В принципі, багато з них вирушили слідом за крейсером "Москва", тож бойові завдання окупанти точно завершили на Зміїному.

Але і це ще не все. Російське керівництво вирішило буквально вчепити собі німба на голову. Буцімто, відійшли від острова Зміїний, щоб українське зерно представники ООН мали можливість вивезти з портів.

Зауважимо, що ЗСУ упродовж останніх кількох днів регулярно обстрілювали ворога на острові Зміїний. Напередодні стало відомо, що нашим військовим вдалось знищити черговий комплекс "Панцир-С1", який окупанти привезли з собою.

А перед тим до острова Зміїний загарбники пригнали великий десантний корабель. Крім того, в акваторії Чорного моря все ще перебувають 15 крилатих ракет, готових у будь-який момент завдати удару по Україні.

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